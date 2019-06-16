اليابان تطلب من منغوليا مساعدتها في قضية اختطاف كوريا الشمالية لمواطنيها

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د ب أ

طلب وزير الخارجية الياباني تارو كونو، من نظيره المنغولي دامدين تسوجتباتار المساعدة في تسوية قضية المواطنين اليابانيين الذين اختطفتهم كوريا الشمالية، طبقا لما ذكرتها هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" اليوم الأحد.

جاء ذلك في محادثات أجراها وزيرا خارجية البلدين في مدينة أولانباتار، عاصمة منغوليا.

وكونو أول وزير خارجية ياباني يزور منغوليا منذ تسع سنوات.

ولدى تلك الدولة علاقات ودية منذ فترة طويلة بكوريا الشمالية.

وقال وزير خارجية اليابان لنظيره المنغولي إن بلاده تود عقد قمة مع كوريا الشمالية وليس لديها أي شروط مسبقة للاجتماع.

وأظهر وزير خارجية منغوليا تفهمه لموقف اليابان ووافق على التعاون.

واتفق وزيرا الخارجية على أهمية تنفيذ عقوبات مجلس الأمن الدولي بشكل كامل لجعل بيونج يانج تتخلى عن برامجها النووية والصاروخية.

وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت صواريخ قصيرة المدى الشهر الماضي.

وذكر كونو في مؤتمر صحفي مشترك أن اليابان ستواصل الوقوف مع شعب منغوليا.

وأعرب كونو عن أمله في أن تدعم الدولتان بشكل أكبر شراكتهما الاستراتيجية.