اتفاق تعاون بين تونس والأردن للتصدي إلى «التطرف والغلو الديني»

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وقعت تونس والأردن اليوم الأحد، مذكرة تفاهم للتعاون في الشؤون الدينية تتضمن تنسيق الجهود للتصدي إلى التطرف والعنف وإشاعة "الاعتدال" بدل الغلو الديني.

وأفادت وزارة الشؤون الدينية في تونس بتوقيع الاتفاقية بين وزير الشؤون الدينية التونسي أحمد عظوم ونظيره الأردني عبد الناصر أبو البصل في العاصمة الأردنية عمان اليوم.

وتتضمن الاتفاقية تبادل الخبرات والمعلومات بخصوص البحوث الدينية وتبادل زيارات الوفود من العلماء والمرشدين الدينيين والوعاظ للإطلاع على تجارب كل بلد في الشؤون الدينية.

وقال الوزير التونسي أحمد عظوم إن "الأردن له رمزية دينية كبيرة لما يحويه من مقامات وتواريخ شاهدة على الفتوحات الإسلامية الكبيرة، مشيدا بدور الأردن في حماية الإسلام والدفاع عن القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للمسلمين".

وأوضحت الوزارة في تونس في بيانها أن الطرفين يعملان كذلك "على تنسيق الجهود لترسيخ الفكر الاجتهادي والتعريف بالمبادئ والقيم السمحة للدين الاسلامي الحنيف الداعي للاعتدال والوسطية والتسامح والتضامن ورفض كل أشكال الغلو والتعصب والتطرف والعنف".

من جانبه، قال الوزير الأردني عبد الناصر موسى أبو البصل إن اتفاقية التعاون في مجال الشؤون الدينية تؤكد مدى التقارب في وجهات النظر في العديد من القضايا وخصوصا الدينية لما لهذا الملف من خصوصية بين البلدين.

ويعمل الجانبان "على تشجيع الحوار بين الحضارات والثقافات والأديان وتكريس الفهم الصحيح للإسلام وإشاعة روح التآخي".

وكان البلدان على مدار سنوات هدفا لهجمات الجماعات الدينية المتشددة كما يواجهان مخاطر أمنية تتمثل في عودة مقاتلين من البلدين نشطوا في نزاعات بالخارج.