فيديو - الكاف يستعرض منتخبات مجموعة مصر قبل أمم إفريقيا

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سلط الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» الضوء على منتخبات المجموعة الأولى التي تأهلت إلى كأس الأمم الإفريقية «مصر2019».

ونشر الكاف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» فيديو لمنتخبات المجموعة الأولى وكتب :" طريق الوصول إلى البطولة كان به بعض اللحظات المميزة في المجموعة الأولى".

وتضم المجموعة الأولى كلا من: مصر (البلد المستضيف)، الكونغو الديمقراطية، أوغندا، زيمبابوي.

وتستضيف مصر بطولة أمم إفريقيا خلال الفترة بين 21 من الشهر الجاري حتى 19 من يوليو المقبل.

ونجحت مصر في الفوز بلقب كأس الأمم الإفريقية 7 مرات وهي صاحبة الرقم القياسي من حيث أكثر الدول تتويجًا بالبطولة أعوام (1957، 1959، 1986، 1998، 2006، 2008، 2010)، بفارق لقبين عن المنتخب الكاميروني والذي حقق اللقب 5 مرات.