نائب رئيس المجلس العسكري السوداني: المجلس التشريعي غير المنتخب نقطة الخلاف مع «الحرية والتغيير»

قال الفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتي»، قائد قوات الدعم السريع، ونائب رئيس المجلس العسكري السوداني، إن المجلس العسكري ليس لديه أي اعتراض على تكوين حكومة تكنوقراط، طالما أن الشعب السوداني هو الذي اختارها واتفق عليها.

وأضاف خلال كلمة له، ألقاها اليوم الأحد، أن الخلاف الوحيد بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، يتمثل في اعتراض المجلس على تكوين مجلس تشريعي غير منتخب.

وتابع: «الخلاف عشان نبقى واضحين في المجلس التشريعي غير المنتخب، أنا مستعد أسلم روحي لحكومة منتخبة من الشعب السوداني، لو قالت ارمي الدعم السريع والقوات المسلحة في البحر الأحمر، موافقين».

وأكد أن المجلس العسكري يتعرض لما وصفه بالظلم الحقيقي، نتيجة عدم وجود وسائل إعلامية تسانده، بقوله: «والله العظيم الظلم الحقيقي للمجلس العسكري، لكن مع الأسف لا يوجد لدينا إعلام».

ويشهد السودان، العديد من التطورات، منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، وكان آخرها إعلان قوى المعارضة للعصيان المدني، وذلك لمطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة لحكومة مدنية.