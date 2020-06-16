 مقتل 3 جنود هنود في مواجهة حدودية عنيفة مع الصين - بوابة الشروق
الثلاثاء 16 يونيو 2020 10:32 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

مقتل 3 جنود هنود في مواجهة حدودية عنيفة مع الصين

أرشيفية
أرشيفية
(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 16 يونيو 2020 - 10:23 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 16 يونيو 2020 - 10:23 ص

أفاد تقرير إخباري بمقتل ثلاثة جنود هنود، بينهم ضابط، في "مواجهة عنيفة" مع قوات صينية عند حدود متنازع عليها في جبال الهيمالايا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك