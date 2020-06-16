مقتل 3 جنود هنود في مواجهة حدودية عنيفة مع الصين

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أفاد تقرير إخباري بمقتل ثلاثة جنود هنود، بينهم ضابط، في "مواجهة عنيفة" مع قوات صينية عند حدود متنازع عليها في جبال الهيمالايا.