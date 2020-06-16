موسكو: السفارات الروسية تتلقى بشكل دوري رسائل تحمل تهديدات بالتلغيم

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن سفاراتها تتلقى بشكل دوري رسائل عبر البريد الإلكتروني تحمل تهديدات بالتلغيم.

وذكرت الخارجية الروسية، وفقا لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء، تعليقا على موجة تهديدات (التلغيم) التي اجتاحت السفارات الروسية في أوائل يونيو الجاري: "لسوء الحظ، تتلقى البعثات الدبلوماسية الخارجية الروسية رسائل عبر البريد الإلكتروني من وقت لآخر تحمل تهديدات مختلفة، والتي هي بشكل عام كاذبة".

وأضافت أن "الأجهزة الأمنية للبعثات الخارجية الروسية بالتعاون مع السلطات المختصة في الدول المضيفة تولي الاهتمام اللازم لهذا الموضوع"، موضحة أن العمل جار لتحديد مصادر التهديدات ومنع تكرارها، ومشددة على أن إرسال مثل هذه الرسائل جريمة جنائية يعاقب عليها القانون.