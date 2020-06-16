ربط بيانات الأسرة الشاغرة بمستشفيات «الصحة» والجامعية بمنظومة واحدة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اجتمع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مع اللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية والدكتور تامر عصام رئيس الهيئة المصرية للدواء، لمتابعة تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن جهود مواجهة فيروس كورونا.

وأكد وزير التعليم العالي، البدء في تفعيل ربط قاعدة بيانات الأسِرّة الشاغرة بمستشفيات وزارة الصحة مع قاعدة بيانات المستشفيات الجامعية؛ حتى يتسنى أن تكون متاحة لدى الغرفة المركزية بوزارة الصحة وأمانة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وسيارات الإسعاف؛ لتيسير وسرعة نقل المرضى والحالات الحرجة طبقاً للأماكن الشاغرة بمستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية.