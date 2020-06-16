غلق معسكرين في المدينة الشبابية بأبي قير بعد خروج حالات المصابين البسيطة

أغلقت إدارة الحجر الطبي بالمدينة الشبابية بأبوقير في الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، معسكري مصطفى كامل وأحمد عرابي بعد خروج المصابين، وبقى 21 مصابا في معسكري سعد زغلول ومحمد فريد، في الأول 9 مصابين، وفي الثاني 12 آخرين.

وقال مصدر مسؤل بإدارة الحجر الصحي في المدينة الشبابية، إنه خرج عدد كبير من الحالات الإيجابية على غير المعتاد منذ أن تحولت المدينة الشبابية إلى حجر صحي، وكان المسموح بالخروج للحالات السلبية فقط.

وأوضح المصدر، في تصريحات صحفية لـ"الشروق"، أن الوضع زاد صعوبة عن بدايات مارس وعمل المسحات وتكرارها يزيد التكلفة، لافتا إلى أن الحالات التي توجد في المدينة الشبابية "البسيطة" ذات الأعراض الخفيفة التي من غير الداعي تواجدها، مشيرا إلى أن الحالات التي خرجت إيجابية وتواصل العزل منزليا مع المتابعة.