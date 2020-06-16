أظهرت بيانات مكتب الإحصاء، اليوم الثلاثاء، ارتفاع مبيعات التجزئة والأغذية بنسبة أفضل من المتوقع خلال شهر مايو الماضي، لترتفع بنسبة 7ر17% مقارنة بشهر أبريل الماضي.
وتعد هذه الزيادة أعلى زيادة شهرية يتم تسجيلها، على الرغم من أن البيانات تظهر أن الإحصاءات بالنسبة لشهر مايو الماضي أقل بنسبة 6% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
وأفادت شبكة سي ان بي سي بأن المحلليين كانوا قد توقعوا ارتفاع المبيعات بنسبة 8% خلال الشهر الماضي.
وارتفعت مبيعات تجارة التجزئة بمفردها بنسبة 8ر16% الشهر الماضي مقارنة بشهر أبريل الماضي، على الرغم من أنها تراجعت بنسبة 4ر1% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
من ناحية أخرى، أظهرت البيانات المعدلة لشهر أبريل الماضي تراجعا في مبيعات التجزئة. وانخفضت المبيعات بنسبة 7ر14% مقارنة بشهر مارس الماضي.
وتأتي هذه البيانات في أعقاب تخفيف تدريجي لإجراءات الإغلاق في المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا الشهر الماضي.