إصابة مدير العناية المركزة بمستشفيات الإسماعيلية للعزل بفيروس كورونا

أعلن الدكتور محمد خالد مدير العناية المركزة بمستشفيات الإسماعيلية إصابته بفيروس كورونا وخضوعه للعزل الصحى بمستشفى أبوخليفة.

والدكتور محمد خالد أحد الكوادر الأساسية لعلاج الحالات الحرجة بمستشفى أبو خليفة والطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوى وانتقل للإشراف على العناية المركزة بمستشفتى الصدر والعام عقب تحويلهما إلى عزل لمصابى كورونا، بجانب عمله فى مستشفى أبو خليفة، والتى قضى فيها نحو ١٠٠ يوم من العمل المتواصل فى متابعة وعلاج المصابين.

ووجه خالد رسالة عبر صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك" طمأن فيها متابعيه على حالته الصحية داعيا الله أن تمر هذه الأزمة وطالبهم بضرورة الحذر قائلا "خدوا بالكم على أنفسكم وكل عزيز عليكم"

وأطلق زملاء الدكتور محمد خالد عليه لقب الطبيب المقاتل لتخصصه فى علاج الحالات الحرجة وإشرافه على العديد من المصابين فى عدة مستشفيات وتقديم الاستشارة الطبية لحالات العزل المنزلى ولا زال يوالى الحالات هاتفيا رغم إصابته.