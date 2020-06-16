جاتوز: أحب كل شيء في ساري لدرجة أنني قلدت خططه

أعرب جيينارو جاتوزو المدير الفني لنابولي عن إعجابه الشديد بماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس، وذلك قبل المواجهة التي تجمع كلا الفريقين في نهائي كأس إيطاليا غدًا الأربعاء.

وقال جاتوزو في تصريحات لقناة « RAI Sport» خلال حديثه عن ساري: "أنا أحب كل شيء عنه، لن أنكر ذلك وأعتقد أنني قلت ذلك أكثر من مرة ، لقد قمت بنسخ تكتيكاته عدة مرات على مدى السنوات القليلة الماضية".

وأضاف: "لقد شاهدت الكثير من اللقطات عن كيفية تنظيم خط دفاعه، وكيف بدأ الاتجاه لمزيد من تمرير الكرات في كرة القدم الإيطالية، أحب كل ذلك".

وعن يوفنتوس تابع نجم ميلان السابق: "لا يوجد وقت جيد لمواجهة يوفنتوس، حيث أعتقد أنه جزء من الحمض النووي الخاص بهم وتاريخ النادي أن يكونوا جاهزين دائمًا".

وأتم: "لسنوات عديدة كان لديهم هذه العقلية الرائعة، يجب أن نحترمهم، ولكننا نلعب أيضًا على نقاط قوتنا".