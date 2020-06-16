داليا البحيري بعد إصابة زوجها بفيروس كورونا: الإعلان عنها مش حاجة عيب

قالت الفنانة داليا البحيري إن زوجها رجل الأعمال حسن سامي، قرر الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» بعد إيجابية تحاليله للفيروس، مشيرة إلى أن الإعلان عن الإصابة «مش حاجة عيب»، وفقًا لتعبيرها.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء أمس الاثنين، أن زوجها حرص على إجرائهم لتحليل فيروس كورونا من أجل الاطمئنان، لافتة إلى أن نتيجة التحاليل جاءت سلبية لها ولأبنائها ولمن يعملون معها في المنزل.

وأشارت إلى أنهم يركزون الآن على شفاء زوجها من الفيروس في القريب العاجل، مطالبة الأشخاص بالإفصاح عن إصابتهم بالعدوى حتى يطمئن المخالطين على حالتهم الصحية.

ولفتت إلى أن كل من حولها ذهلوا من كيفية إصابة زوجها بالرغم من الإجراءات الاحترازية المتبعة داخل المنزل، والحرص على تعقيم كل الأشياء داخله، فضلًا عن تطبيق الحجر المنزلي.

وتابعت أن زوجها يقطن الآن في منزل بمفرده داخل إحدى الغرف الخاصة، قائلة إنهم يستخدمون الأطباق والأكواب أحادية الاستخدام في إرسال الطعام له حتى لا تتسبب في انتقال العدوى.

وأعلنت الفنانة داليا البحيري، عن إصابة زوجها رجل الأعمال، حسن سامي، بفيروس «كورونا» المستجد، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

من جانبه، كتب زوجها عبر حسابه على فيس بوك: «نتيجة التحليل إيجابي كورونا، الحمد لله على كل شيء، حالتي كويسة جدا، دعواتكم ماكونش نقلت العدوى لمراتي والولاد، وأهم حاجة أسألكم الدعاء»، متابعًا: «أرجوكم بلاش اتصال، أنا كتبت البوست عشان أي حد تعامل معايا أو أي حد من القريبين مني يعرف مش أكتر».