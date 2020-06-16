الرئيس الأمريكي يوقع على أمر تنفيذي بإصلاح جهاز الشرطة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، في خطاب له بالبيت الأبيض، التوقيع على أمر تنفيذي لإعادة إصلاح جهاز الشرطة، وذلك في أعقاب حادثة مقتل الأمريكي جورج فلويد.

وقال ترامب، حسبما نقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، إنه سوف يبذل جهوده من أجل تحقيق العدالة في هذا الصدد، مشدداً على أن وجود جهاز الشرطة ضروري لمنع اندلاع "فوضى" وأنه من دون الأمن فسيكون هناك "كارثة".

وأضاف ترامب أنه "علينا احترام رجال الشرطة لأن عملهم من أصعب الأعمال".

وأكد ترامب على أهمية تفعيل المحاسبة وزيادة معدل الشفافية واستثمار المزيد من الموارد في تدريب قوات الشرطة، وأنه سيعزز المعايير والقواعد في الشرطة لتكون ذات مواصفات عالية.

وقال ترامب إن الأمر التنفيذي الذي يوقع عليه يهدف لتحقيق أعلى معدل مطلوب من رجال الشرطة لخدمة البلاد.

وأثنى الرئيس الأمريكي على مجهودات جهاز الشرطة في التضحية أثناء العمل، معلناً معارضته لمساعي وقف تمويلها.