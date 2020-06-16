جراحة ناجحة لحارس جالطة سراي

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خضع الأوروجوائي، فرناندو موسليرا، حارس مرمى جالطة سراي التركي، الثلاثاء لعملية جراحية ناجحة في أحد مستشفيات إسطنبول وذلك بعد تعرضه لكسر مضاعف في الساق خلال مواجهة فريق تشايكور ريزه سبور الأحد الماضي.

وأكدت إذاعة (إن تي في سبور) التركية: "خضع موسليرا للجراحة في تمام الثامنة صباحا، الجراحة استغرقت ساعتين ونصف وتمت بنجاح وبدون مشكلات".

وأصيب موسليرا بكسر مضاعف في شظية الساق في بداية مباراة فريقه أثناء محاولته استخلاص كرة مشتركة.

وأفاد الطبيب الذي أجرى الجراحة، اكارهان يجيت "العملية تمت بدون صعوبات، التعافي سيتم بين 3 إلى 5 أشهر".

وأضاف "بالتأكيد لن يتمكن من اللعب لفترة تصل على الأقل بين 6 إلى 8 أشهر، لكنه بإمكانه التدرب على الأقل بعد 6 أشهر".

وبعث زملاء موسليرا وجمهور جالطة سراي، الذي يلعب في صفوفه منذ تسعة أعوام، برسائل للدعم ولتحفيز الحارس الأوروجوائي، الذي يتم اليوم عامه الـ34.

ونشر المهاجم الكولومبي راداميل فالكاو لاعب الفريق "انت قائد عظيم، نحن معك، فتتحل بالقوة".