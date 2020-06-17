موريتانيا: تسجيل 170 إصابة جديدة بكورونا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 170 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد في أكبر حصيلة يومية للمصابين منذ ظهور الجائحة.

وأوضحت عميد الصحة العمومية في البلاد الدكتور سيد ولد الزحاف في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الثلاثاء أن إجمالي المصابين بالفيروس منذ منتصف مارس الماضي بلغ 2057 مصابا.

وقال إنه تم تسجيل حالتي وفاة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، وهو ما يرفع عدد الوفيات إلى 93 حالة.

وأضاف أن 13 مصاباً بالفيروس تماثلوا للشفاء تماما، خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 373 مصاباً.