مدافع المقاولون: لو ألغي دوري الموسم الحالي وبدأنا دوري جديد «كدا هنكون ضحكنا على كورونا»

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تعجب فادي نجاح مدافع المقاولون العرب، من مسألة رفض بعض أندية الدوري، استكمال دوري الموسم الحالي.

وكتب نجاح عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":«يعني بستغرب من اللي مش عايز يكمل الدورى القديم و بيقول نبدأ دورى جديد و نكمل الكأس».

وأضاف:«هو لو اتلغي القديم والأندية رجعت تتمرن كمان كام يوم عشان الكأس والدورى الجديد هنكون كدا ضحكنا على فيروس كورونا وهيختفي يعني مش هيصيب حد ولا إية حد يفهمنا القصة دي».

وترفض بعض أندية الدوري العام، استكمال الموسم الجاري، وتفضل بدء موسم جديد مباشرة، علما بأن اتحاد الكرة كشف أن 25 يوليو هو الموعد المبدئي لاستئناف دوري الموسم الحالي.

وتوقفت المسابقات في مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا "كوفيد 19"، وكان المقاولون العرب في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري.