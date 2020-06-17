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أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة، اليوم الثلاثاء، تراجع مخزون الشركات الأمريكية بأكثر من التوقعات خلال أبريل الماضي.

وذكرت الوزارة أن المخزون تراجع بنسبة 3ر1 في المئة خلال أبريل الماضي بعد تراجع بنسبة 3ر0 في المئة خلال مارس الماضي ووفقا للبيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون تراجع مخزون الشركات الأمريكية خلال أبريل الماضي بنسبة 8ر0 في المئة بعد تراجعه بنسبة 2ر0 في المئة خلال الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.

يعكس التراجع الأكبر من المتوقع لمخزون الشركات التراجع الحاد في مخزون متاجر التجزئة الذي تراجع بنسبة 7ر3 في المئة خلال أبريل الماضي، بعد ارتفاعه بنسبة 1ر1 في المئة خلال مارس الماضي.

وتراجع مخزون الشركات الصناعية بنسبة 4ر0 في المئة خلال أبريل الماضي بعد تراجعه بنسبة 1ر1 في المئة خلال الشهر السابق، في حين ارتفع مخزون مستودعات الجملة بنسبة 3ر0 في المئة بعد تراجع بنسبة 1ر1 في المئة خلال مارس الماضي.

وأشار تقرير وزارة التجارة إلى تراجع مبيعات الشركات الأمريكية خلال أبريل الماضي بنسبة 4ر14 في المئة بعد تراجعها بنسبة 2ر5 في المئة خلال الشهر السابق.

وتراجعت مبيعات الجملة بنسبة 9ر16 في المئة في حين تراجعت مبيعات التصنيع وتجارة التجزئة بنسبة 5ر13 في المئة و7ر12 في المئة على الترتيب.