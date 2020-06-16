ليتوانيا تعتزم شراء تطبيق التحذير من فيروس كورونا

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قال وزير الصحة في ليتوانيا اوريليوس فيرجيا، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تعتزم شراء تطبيق يحذر المستخدمين إذا كانوا قد خالطوا شخصا مصابا بفيروس كورونا المستجد.

وقال فيرجيا في تصريحات اذعتها الإذاعة الليتوانية "نريد أيضا تطبيقا وسنبدأ في عملية الشراء".

ومن المنتظر أن يصبح تطبيق التحذير الذي يخطر مستخدميه إذا خالطوا لفترة طويلة شخصا مصابا بفيروس كورونا متاحا اعتبارا من شهر أغسطس المقبل.

وقال فيرجيا إنه كما في ألمانيا ولاتفيا، سيكون استخدام التطبيق اختياريا.

يذكر أن ليتوانيا سجلت حتى الآن 1776 إصابة بفيروس كورونا فضلا عن 76 حالة وفاة.