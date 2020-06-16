 الكرملين: الوضع في شبه الجزيرة الكورية يثير القلق - بوابة الشروق
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الكرملين: الوضع في شبه الجزيرة الكورية يثير القلق

أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 16 يونيو 2020 - 1:05 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 يونيو 2020 - 1:05 م

علق الكرملين اليوم الثلاثاء على الأحداث الجارية في شبه الجزيرة الكورية، وإعلان كوريا الشمالية، تدمير مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين بالكامل في مجمع كيسونغ الصناعي.
ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قوله "نحن بالطبع نراقب عن كثب ما يحدث في شبه الجزيرة الكورية. وهذا بالطبع يثير القلق".. مضيفا أن روسيا تحث جميع الأطراف على ضبط النفس.
وأعلنت كوريا الشمالية في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أنها دمرت مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين بالكامل في مجمع كيسونغ الصناعي في المدينة الحدودية في كوريا الشمالية.
ونقلت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية، عن إذاعة تشوسون المركزية الكورية الشمالية قولها "لقد قطعنا جميع خطوط الاتصال بين الكوريتين، ثم في نهاية المطاف دمرنا اليوم مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين بالكامل في مجمع كيسونغ الصناعي في المدينة الحدودية في كوريا الشمالية، وجاء ذلك استجابة لمشاعر الجمهور الغاضبة بأن علينا أن نجعل أولئك الذين تجاهلوا مشاعرنا الغاضبة يدفعون الثمن مقابل ذنبهم".

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