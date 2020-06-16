سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الاتحاد الأسترالي لكرة القدم اليوم الثلاثاء أن الدوري الأسترالي للعبة سيستأنف نشاطه في 16 يوليو المقبل بعد أكثر من ثلاثة شهور على توقف فعاليات المسابقة بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

وأوضح الاتحاد أن أول مباراة مع استئناف المسابقة ستكون بين فريقي ملبورن فيكتوري وويسترن يونايتد بمدينة ملبورن.

وتستطيع فرق دوري الدرجة الأولى بأستراليا استئناف تدريباتها بداية من غد الأربعاء استعدادا لاستئناف فعاليات الموسم منتصف الشهر المقبل على أن تخضع هذه الفرق أولا للفحوص الطبية الخاصة باختبارات الكشف عن الإصابة بوباء كورونا.

وكانت فعاليات الموسم الكروي في أستراليا توقفت في مارس الماضي بسبب وباء كورونا.

وتتبقى في المسابقة 27 مباراة فقط ستقام على مدار 28 يوما قبل إقامة النهائيات قبل 31 آأغسطس المقبل.

ويلتقي سيدني متصدر جدول المسابقة فريق ويلنجتون فونيكس النيوزيلندي، الذي ينشط بالدوري الأسترالي، في 17 يوليو المقبل بالعاصمة سيدني.

وحتى الآن، من المقرر أن تقام المباريات في ولايتي فيكتوريا ونيو ساوث ويلز حيث تم تخفيف قيود السفر في الولايتين.

وقد يتغير الوضع حال تغيرت القواعد والإجراءات في ولايات أخرى قبل موعد استئناف المسابقة.

وقال جريج أورورك رئيس مسابقات الدوري بالاتحاد الأسترالي للعبة : "طورنا العديد من الخيارات لاستئناف واستكمال المسابقة".

وأضاف أنه "من المرجح" أن تقام المباريات في حضور الجماهير مشيرا إلى أن الاتحاد يعمل على السماح بحضور أكبر عدد ممكن من الجماهير.

وأعلنت أستراليا الأسبوع الماضي تخفيف الحظر المفروض على التجمعات من خلال السماح بحضور عشرة آلاف مشجع في الاستاد الذي تبلغ سعته 40 ألف مقعد وذلك بداية من يوليو المقبل.

وتم السماح بإقامة الفعاليات الرياضية في أستراليا منذ مايو الماضي حيث تقام منافسات دوري الرجبي حاليا ولكن بدون جماهير.

وفي الشهر الماضي، وافق لاعبو الدوري الأسترالي على التنازل عن جزء من رواتبهم في الأشهر الثلاثة المتبقية من الموسم.​