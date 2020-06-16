فوز مكتبة مصر العامة بدمياط بجائزة «اعلم» لدورها الفاعل في أزمة كورونا

نظم الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات "اعلم" مبادرة بين المكتبات العامة بالوطن العربي، التي كان لها دور فاعل في أزمة كورونا بما قدمته من برامج ثقافية مختلفة.

وقد شارك فيها 25 مكتبة عامة من 8 دول عربية، هي الأردن والإمارات والعرق والسعودية ومصر وعمان والمغرب والجزائر، وقد فاز منها بالمركز الأول مكتبة الإسكندرية، بينما حصلت المكتبة العامة بدمياط على جائزة تقدير في المبادرة، وشهادة تقدير مع المكتبة الرئيسية العامة، ومكتبة شبرا الخيمة.

وكانت مكتبة دمياط، هي الوحيدة من بين مكتبات المحافظات العامة في مصر، التي حصلت علي هذه الجائزة من بين ثمانية عشرة مكتبة من المكتبات العامة المنتشرة في 14 محافظة .

وكانت جائزة التقدير في مبادرة "اعلم" قد خصصت لتكريم المكتبات المتفاعلة مع أزمة كورونا ( شهادة تقدير ) وذلك لتميز البرامج والفعاليات المقدمة خلال الأزمة، وحصول المكتبة علي 70 درجة وأكثر، وقد فاز بها من مصر المكتبة العامة الرئيسية، ومكتبة شبرا الخيمة العامة، ومكتبة مصر العامة بدمياط فقط.