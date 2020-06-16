وزارة الأوقاف تثمن مهنية ومصداقية الشروق في نشر الفكر المستنير

وجهت وزارة الأقاف الشكر لجريدة الشروق، لما قدمته الجريدة من دور بارز وجهد دءوب خلال الفترة الماضية في نشر الفكر المستنير والإسهام في توصيل صوت وزارة الأوقاف الوسطي للداخل والخارج.

وقدمت الوزارة الشكر، أيضا لعدد من الصحف ووسائل الإعلام المختلفة لدورها في خدمة الملف الديني، كما أعربت عن تقديرها للدور الوطني لكل رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير ومحرري الشأن الديني بهذه المؤسسات الوطنية العريقة، مثمنين المهنية والمصداقية التي يتصف بها مسئولو ومحررو ملف الأوقاف، مما أسهم في إبراز الدور الذي تقوم به الوزارة في خدمة الدعوة والمجتمع، مستطردة "هو ما نعده جزءًا لا يتجزأ من نجاحات الوزارة وإنجازاتها وهو ما يتطلب شكرًا واجبًا للجميع".