 سول: كوريا الشمالية تفجر مكتب الاتصال بين الكوريتين في المنطقة الحدودية - بوابة الشروق
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سول: كوريا الشمالية تفجر مكتب الاتصال بين الكوريتين في المنطقة الحدودية

(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 16 يونيو 2020 - 10:20 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 16 يونيو 2020 - 10:20 ص

أعلن متحدث باسم وزارة الوحدة الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء أن كوريا الشمالية فجرت مكتب للاتصال بين الكوريتين في مدينة كايسونج الحدودية.


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