ترامب يعتزم التوقيع على أمر تنفيذي بشأن إصلاح الشرطة وسط الاحتجاجات

(د ب أ)

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيوقع أمرا تنفيذيا بشأن الشرطة اليوم الثلاثاء يتضمن مسعى لأقسام الشرطة لتدريب عناصرها بشكل أفضل.

وتشهد الولايات المتحدة مظاهرات منذ الشهر الماضي، إثر مقتل جورج فلويد، وهو رجل من أصول أفريقية، على يد شرطي في مينيسوتا.

وقال ترامب يوم الاثنين: "الهدف العام هو أننا نريد القانون والنظام، ونرغب في القيام بذلك بشكل نزيه وعادل وآمن". وأكد على أن تنفيذ القانون يأتي من جانب "أشخاص معظمهم رائعين".

وقال مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية للصحفيين إن الأمر التنفيذي سيحفز الشرطة على تدريب عناصرها بشكل أفضل عبر إعطاء أولوية لتقديم المنح الاتحادية لأقسام الشرطة التي تتبنى تدريبات محددة معتمدة.

وسيسعى الأمر أيضا إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية لتتبع سوء سلوك الشرطة في محاولة لمنع إعادة توظيف أفراد الشرطة الذين ترد في حقهم الكثير من الشكاوى في إدارة مختلفة.

وذكر المسؤول أن ترامب سيشجع الأخصائيين الاجتماعيين على مرافقة الشرطة في بلاغات الاستجابة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية والتشرد.

وقال: "لا نتطلع إلى منع تمويل الشرطة" ، مضيفًا أن ترامب يتطلع إلى الاستثمار في الشرطة وتحفيز "أفضل الممارسات".

ومن المتوقع أن يكون الأمر التنفيذي أقل بكثير من المطالب التي قدمها نشطاء حركة "حياة السود مهمة" ، الذين يدعون إلى إلغاء تمويل أقسام الشرطة وإعادة استثمار تلك الأموال في أشكال بديلة للسلامة العامة وتنمية المجتمع.

ويسعى بعض النشطاء إلى إلغاء أقسام الشرطة. ومع ذلك، تُظهر استطلاعات الرأي مقاومة شعبية لأي جهود تمنع عن الشرطة التمويل جزئيا أو بشكل كامل.