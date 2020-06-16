قال الدكتور شريف وديع، مستشار وزيرة الصحة لشؤون الرعاية العاجلة والطوارئ، إن المستشفيات التي تقدم الخدمة لمرضى كورونا هي: «المستفيات التابعة لوزارة الصحة - المستفيات الجامعية - بعض مستشفيات القوات المسلحة».

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحكاية» عبر شاشة «إم بي سي مصر»، الإثنين، أن مستشفيات وزارة الصحة بها ما لا يقل عن 22 ألف مصاب يخضعون للعلاج الآن، مشيرًا إلى وجود حوالي 8 آلاف مريض في العزل المنزلي.

وتابع: «اليوم تردد على مستشفيات وزارة الصحة أكثر من 19 ألف مريض»، لافتًا إلى أنهم ليسوا جميعا من مرضى كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم، تسجيل 1691 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 97 حالة جديدة.