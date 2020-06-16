صناعات الأدوية من بيض السلطعونات يهدد مستقبل طيور الدريجة الحمراء بأمريكا

شهدت أعداد طيور الدريجة الحمراء المهددة بالانقراض على شواطئ ولايتي ديلاوير ونيوجيرسي الأمريكية تراجعا بـ80% مقارنة بعام 2019 بسبب شح بيض السلطعونات، الغذاء الأساسي لها خلال هجرتها والمستنزف بشدة بالصيد لغرض الصناعات الدوائية.

ويقول عالم الحياة البرية ليري نايل لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إنه تم رصد 6100 طائر في شهر مايو مقارنة بـ30 ألف طائر في مايو 2019، مضيفًا أن طيور الدريجة تمر علي الشواطئ الأمريكية في طريق هجرتها من أمريكا الجنوبية للقطب الشمالي في كندا بينما تهبط عند شواطئ خليج ديلاوير للتزود ببيض السلطعونات لإكمال الرحلة.

ويقول كان روزنبيرغ عالم الطيور من معمل تابع لكورنيل الأمريكية إن الطيور إذا لم تجد مخزونا كافيا من البيض فإنها لا تكمل رحلة هجرتها أو تكملها منهكة القوى فلا تقدر على التزاوج بشكل جيد عند الوصول ما قد يزيد الخطر على أعداد تلك الطيور.

وأكد نايل أن عدد الطيور بداية مايو كان 20 ألفا ولكن رحل معظمها سريعا لعدم وجود غذاء، مضيفا أنه بإجراء مسح لعينة من الطيور تبين إن 70% منها تعاني الهزال لقلة الغذاء.

وتابع نايل إنه تم رصد تحول 5000 من الطيور لسواحل الأطلسي بنيوجيرسي بحثا عن مصدر غذاء بديل وهو بلح البحر إلا أنه ليس مغذ كفاية لإكمال رحلة الهجرة.

ويقول ديفيد روبنستين مسؤول رصد الطقس في نيوجيرسي إن موجة من منخفض جوي بارد حالت دون قدوم السلطعونات لوضع بيضها ما تسبب بتلك المشكلة.

ويضيف روزنبيرغ إنه بالرغم من تسبب الطقس هذه المرة بخفض غذاء الطيور من بيض السلطعونات إلا أن ما تتسبب به شركات الأدوية هو العامل الرئيس وراء تراجع أعداد الطيور والذي جعلها أكثر حساسية لأي تغير طفيف مثل الذي وقع مع الطقس البارد.