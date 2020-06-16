 رسميا.. بايرن ميونيخ بطلا للدوري الألماني للمرة 30 في تاريخه - بوابة الشروق
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رسميا.. بايرن ميونيخ بطلا للدوري الألماني للمرة 30 في تاريخه

علاء العزب
نشر في: الثلاثاء 16 يونيو 2020 - 10:28 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 يونيو 2020 - 10:28 م

توج بايرن ميونيخ بلقب الدوري الألماني بعدما فاز على فيردر بريمين ضمن منافسات الجولة 32 من البدوندسليجا.


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