وزير المالية العراقي الأسبق يسلم نفسه للقضاء

أعلن المركز الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، أن وزير المالية العراقي الأسبق رافع العيساوي قام بتسليم نفسه إلى جهات التحقيق المختصة.

وقال المركز إن "القاضي المختص بنظر قضايا جهاز مكافحة الارهاب قرر اليوم توقيف المتهم رافع حياد العيساوي وفق أحكام قانون مكافحة الإرهاب لإجراء التحقيق معه عن الجرائم المتهم بها بعد أن قام المتهم المذكور بتسليم نفسه إلى جهات التحقيق المختصة".

وأوضح أن" المتهم المذكور سبق وأن صدرت بحقه أحكام غيابية بالسجن عن جرائم فساد إداري عندما كان يشغل منصب وزير المالية وأن هذه الأحكام في حال الاعتراض عليها سوف تعاد محاكمته عنها حسب أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تجيز للمحكوم غيابيا بالسجن الاعتراض على الحكم ومحاكمته مجددا حضوريا وفق القانون" .

وكان الطبيب رافع العيساوي عضوا في مجلس النواب العراقي وشغل عام 2010 منصب وزير المالية.