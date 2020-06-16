تتجه بعض دول العالم إلى التعايش مع جائحة كورونا، وتخفيف بعض إجراءات الإغلاق؛ حيث ستصبح المملكة المتحدة على موعد مع إقامة حفل سباق «رويال أسكوت» الملكى الأضخم فى بريطانيا، لكن هذه المرة بدون جمهور، فى سابقة لم تحدث فى تاريخ المملكة!.

وذكرت صحيفة «ذى إكسبريس» البريطانية، أن السباق سيجرى للمرة الأولى فى تاريخ المملكة بدون حضور الآلاف من الجماهير، أو الملوك أو غيرهم من الشخصيات العامة التى اعتادت الحضور بما فيهم أفراد العائلة المالكة، وعلى رأسهم الملكة إليزابيث التى لم تفوت أبدا حضور العرض منذ صعودها إلى العرش فى عام 1952.

ومن المقرر أن تشاهد الملكة من قلعة وندسور، السباق الذى سيستمر لأسبوع، وسيرتدى خلاله الفرسان أقنعة الوجه لحمايتهم من الإصابة بعدوى الفيروس.

وكان السباق بمثابة اجتماع لأكثر من 300 ألف من رواد السباق فى دورة أسبوعية برعاية الملكة فى كل عام، وتعتبر إقامته بدون جمهور وعدم حضور الملكة أمر جلل فى المملكة.

وفى ظهور نادر لها بعد إغلاق المملكة بسبب الجائحة، شوهدت الملكة قبل أسبوعين، ترتاد أحد خيولها المفضلة، خارج جدران القصر، فى صورة نشرها قصر باكنجهام.

وستذهب حقوق البث المباشر للسباق الأضخم فى المملكة لقناة «Racing»، بعدما شهد العام الماضى حشدا قويا بلغ 70 ألف شخص يستمتعون بالاحتفالات المصاحبة له.

يقول نيك سميث، مدير سباقات أسكوت: إنه على الرغم من عدم وجود حضور ملكى فى هذا الحدث، إلا أنه سيظل يرقى إلى مستوى علامته التجارية الملكية.

وقال لقناة «بى بى سى»: إن السباق يعتبر أكبر حدث رياضى يقام على مستوى العالم منذ استئناف الرياضة بعد الجائحة، بما يمثل مسئولية ثقيلة بالنسبة لهم، معبرا: «يجب أن نقدم أفضل عرض ممكن».

يذكر أن العائلة المالكة، بما فى ذلك الملكة إليزابيث يطبقون إجراءات العزل بسبب الوباء المستمر، حيث أفادت الأنباء فى شهر مايو الماضى، أن الملكة ستبقى فى قلعة وندسور إلى أجل غير مسمى، حفاظا عليها من الوباء، نظرا لكبر عمرها وأهميتها.

وقال مصدر ملكى لصحيفة صنداى تايمز: إن الملكة لن تفعل أى شىء يتعارض مع النصائح المناسبة لفئتها العمرية وستتخذ كل الاحتياطات ضد العدوى.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أعيد فيه فتح متاجر مراهنات السباقات، إلى جانب الشركات الأخرى غير الضرورية، فى أسبوع رياضى ذى أهمية كبرى فى المملكة.