ضبط ربة منزل متهمه بمحاولة تهريب 15 قطعة حشيش لنجلها بالإسكندرية

ألقى ضباط مباحث تأمين محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المقدم أحمد المصري، اليوم الثلاثاء، القبض على سيدة تدعى "م.ع.م"، ربة منزل؛ لاتهامها بمحاولة تهريب 15 قطعة من مخدر الحشيش، لأحد المحبوس احتياطيًا على ذمة قضية مخدرات، أثناء محاكمته.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي عبد الرازق غنيم، إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائي، اللواء شريف ذكي رؤوف، يفيد بضبط سيدة أثناء تهريبها مخدرات لنجلها، داخل حجز المحكمة البحرية.

وجاءت عملية الضبط خلال قيام النقيب أحمد فرويلة، معاون المباحث، والملازم أول، جنة عبد المحسن، من طاقم الخدمة المكلفة بتأمين المحكمة، بتفتيش المترددين عليها، تم الاشتباه في السيدة، وعقب فحصها، عثر بحوزتها على المضبوطات.

ووفقًا لمصدر أمني، فإنه وبمواجهتها، أقرت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد إدخالها إلى نجلها "المتهم" داخل محبسه، فتم تحرير محضر بالواقعة، حمل رقم 9829 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة المنشية، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.