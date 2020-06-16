كيف جعلت العنصرية الأمريكيين الأفارقة أكثر الفئات تضررا من كورونا؟

أجمع خبراء أمريكيون على أن الأمريكيين أصحاب الأصول الإفريقية هم أكثر الفئات التي مرت بأزمات مزدوجة خلال الأيام الماضية، إذ هم أكثر المجتمعات الأمريكية تأثرا بفيروس كورونا المستجد، وما زاد من أزماتهم مقتل جورج فلويد على يد شرطي في مينيابوليس.

فدفعت "وحشية الشرطة" الأفارقة الأمريكيين إلى التظاهر في الشارع، وسط انتشار الوباء، ما عرض حياتهم لخطر الإصابة بكوفيد – 19.

ونقل موقع webmd المتخصص في أخبار الصحة عن خبراء في مجال الطب النفسي قولهم بإن فيروس كورونا والوحشية التي تمارسها الشرطة - قبل وأثناء الاحتجاجات - كان لهما تأثير كبير على الصحة العقلية والبدنية للأميركيين أصحاب البشرة السوداء.

تقول ريانا أندرسون الأستاذة المساعدة في السلوك الصحي والتربية الصحية في جامعة ميتيشجان، "إن التفاوتات في الثروة بين المجتمعات السوداء وغيرها من المجتمعات الأمريكية، يقلل من حجم الموارد التي يمكن أن تكون فعالة في مكافحة كورونا".

وتشير دراسة مختبر أبحاث APM بأن معدل إصابة الأمريكيين الأفارقة بـ(كوفيد- 19) أعلى من معدل إصابة البيض بنحو 2.4 مرة، وأكثر من 2.2 مرة من معدل إصابة الآسيويين واللاتينيين في المجتمع الأمريكي.

وقدرت الدراسة عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في 40 ولاية بالإضافة إلى مقاطعة كولومبيا التي يغلب على سكانها أصحاب البشرة السوداء، والتي شهدت تفوتا ملحوظا في نسبة الوفيات مقارنة بالعدد الإجمالي كما يلي:

وفاة 1 من أصل 1.850 أمريكي أسود.

وفاة 1 من كل 4000 أمريكي لاتيني.

وفاة 1 من أصل 4200 أمريكي آسيوي.

وفاة 1 من أصل 4400 أمريكي أبيض.

ووفقا لدراسات أجرت عام 2019 من قبل "consultant group McKinsey"، فإن الأمريكيين الأفارقة يعملون في مجالات عمل متدنية مثل الخدمات الغذائية، وهذا ساهم في تعزيز شعور القلق والتوتر لديهم، وهو ما يؤثر على أجهزة المناعة ويجعلهم أكثر عرضة للإصابة أو نقل المرض إلى ذويهم.

ويقول الطبيب باتريس هاريس الرئيس السابق للجمعية الطبية الأمريكية، إن السنوات العشر الماضية شهدت تزايدا في معدلات الانتحار لدى الأفارقة الأمريكيين، بسبب زيادة القلق والتوتر لديهم، مضيفا "شهدنا نقصا في وصول الخدمات الصحية لكوفيد – 19 للأمريكيين الأفارقة".

وحسب دراسة أجرتها الجمعية الطبية الأمريكية، فإن العديد من الروايات المباشرة عن عنف الشرطة الأمريكية والتمييز العنصري، تؤثر سلبا على الصحة العقلية للأمريكيين من أصل إفريقي.

ويقول هاريس إن الإجهاد السام، ويقصد به نوع من الإجهاد يختلف عن الإجهاد اليومي ويأتي نتيجة تراكمات أحداث العنف والتمييز، يأتي نتيجة عنف الشرطة وسوء المعاملة، وهو يمكن أن يؤدي إلى تغيرات في الدماغ والجهاز المناعي مما يزيد من تدهور وسوء الصحة العقلية والبدنية.

وينصح هاريس الأمريكيين الأفارقة بطلب الحصول على المساعدة ورعاية أنفسهم قدر الإمكان، مشيرا إلى أنه بالرغم من ذلك لن يحل مشاكل العنصرية التي يواجهونها.