عضو «صحة النواب»: نخاف من جملة خد شنطة الدواء وعالج نفسك منزليا لمصابي كورونا

قال الدكتور مجدي مرشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الإشراف الطبي أحد الأمور الهامة أثناء علاج مصابي فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» منزليًا، منوهًا أن الحالات المتوسطة من الممكن أن تتفاقم حالتهم بدون متابعة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء أمس الاثنين، «نخاف من جملة خد شنطة الدواء وعالج نفسك»، متوجهًا بنصيحة للمعزولين منزليًا بالتواصل مع طبيب من أحد المعارف أو الأقارب فترة الإصابة بشكل مستمر.

ولفت إلى إمكانية توجه المصابين إلى مستشفيات الحميات والمستشفيات الحكومية والجامعية لمتابعة الحالة، قائلًا إن الطبيب في المستشفيات الحكومية من الصعب أن يتابع المصاب إلا إذا كان متفرغًا لهذا الشخص.

وأوضح عضو لجنة الصحة بمجلس النواب أن الأعراض قد تتفاقم لدى الحالات المتوسطة بعد زيادتها على الرئة، مضيفًا أن المتابعة المستمرة تمنع قدوم المصاب إلى المستشفيات في وضع سيئ والوفاة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن تسجيل 1691 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، و97 حالة وفاة؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 46 ألفًا و289.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد ارتفعت لتصبح 13 ألفًا و732، من ضمنهم 12 ألفًا و329 متعافيًا.