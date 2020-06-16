باحثون ألمان يحذرون من تداعيات أزمة كورونا على السلام

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

طالب باحثون ألمان في مجال السلام والنزاعات الحكومة الألمانية بالعمل من أجل وضع برنامج اقتصادي وتعاوني دولي لمواجهة أزمة جائحة كورونا.

وقال باحث السلام كونراد شيتر من مركز بون الدولي للحوار خلال تقديم تقرير السلام لعام 2020 اليوم الثلاثاء في برلين: "تداعيات جائحة كورونا على السلام العالمي تُنذر بالخطر"، مضيفا أن البرامج الحكومية محكوم عليها بالفشل إذا لم تنجح في إعادة تحفيز التجارة الدولية والحيلولة دون إفقار الناس على مستوى العالم.

وطالب الباحثون الاتحاد الأوروبي بحل مخيمات اللجوء المكتظة في الجزر اليونانية والإسراع في إجراءات اللجوء وإعادة توطين اللاجئين المعترف بهم في دول الاتحاد الأوروبي الراغبة في استقبالهم.

وفي المقابل، انتقد التقرير خطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية.

وتستند الحكومة الإسرائيلية الجديدة في مساعيها إلى خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الشرق الأوسط، التي رفضها الجانب الفلسطيني.

وشارك في إعداد التقرير بجانب مركز بون الدولي للحوار، معهد فرانكفورت لأبحاث السلام ومعهد أبحاث السلام والسياسة الأمنية في جامعة هامبورج ومعهد التنمية والسلام في جامعة دويسبورج-إيسن.