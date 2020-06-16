سليم سحاب: ابنتي قررت العلاج من كورونا منزليا حتى تترك مكانا للمحتاجين

قال المايسترو سليم سحاب، إن ابنته سارة سحاب والتي أعلنت عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، تتعالج منزليًا من الفيروس طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة والسكان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء أمس الاثنين، أن ابنته قررت العلاج منزليًا حتى تترك مكانًا لغير المقتدر ماليًا؛ ليستفيد من العلاج داخل المستشفى، لافتًا إلى أنها «ساجنة» نفسها في المنزل، بحسب تعبيره.

وأشار إلى أنه يتواصل مع ابنته «سارة» باستخدام تطبيق «زووم»، قائلًا إنه يطبق العزل منزليًا خلال الوقت الراهن، ويجلس مع كتبه وتسجيلاته، وفقًا لذكره.

وتوجه برسالة للفنان شريف منير بعد الإساءة التي تعرضت لها ابنتي الأخير على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»: «بناتك أحلى بنات»، معربًا عن تقديره لموقفه ووقوفه معه.