ميركل تحذر من الانتكاس في أزمة كورونا

حذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، من حدوث انتكاسات في أزمة كورونا وذلك في ظل النقاش حول المزيد من إجراءات التخفيف.

وأفادت معلومات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، بأن ميركل قالت خلال جلسة للكتلة البرلمانية لتحالفها المسيحي، اليوم الثلاثاء إن الاقتصاد الألماني بكامل قطاعاته يعاني تراجعا هائلا، لافتة إلى أنه لا أحد يعلم بعد كيف سيتطور السلوك الاستهلاكي والجائحة.

وأضافت ميركل أنها لا تريد أن تكون متشائمة، وقالت إنه لا يمكن مواجهة الوضع إلا بالتفاؤل، ونوهت في الوقت نفسه إلى أنه يجب على المرء أيضا أن يكون واقعيا، ونُقِلَ عن المستشارة قولها" ولا يزال أمامنا جبل ضخم من العمل".

وفي أعقاب تخفيف تحذيرات السفر بالنسبة لمعظم دول الاتحاد الأوروبي ونظرا للنقاش حول أماكن قضاء العطلة الصيفية، قالت ميركل إنها تتمنى لكل واحد قضاء عطلة في مايوركا أو في اليونان، وتابعت أنها عندما تنظر إلى الأرقام الاقتصادية " عندئذ لا أعرف تماما ما إذا كنا قد مزجنا بين الآمال والواقع معا".

ورأت ميركل أن وصول عدد العاملين الذين تم تخفيض أوقات دوامهم إلى سبعة ملايين شخص في مايو الماضي، هو أمر لم يحدث أبدا، وقالت إن هذا العدد كان قد بلغ 5ر1 مليون شخص إبان الأزمة المالية والاقتصادية في 2008/2009.

وتابعت أن الوضع الحالي يبدو أنه لن يتعافى سريعا وذلك على العكس من الوضع آنذاك، وقالت إنه لهذا السبب فمن المهم أن تشيع الحكومة وكتلة التحالف المسيحي التفاؤل والقدرة على التصرف.

وأكدت ميركل أن الفيروس لم يختف بعد، وحتى مع احتوائه بشكل جيد ووقف انتشاره، فدائما ما تتكرر حالات التفشي في الأماكن التي يتقارب فيها الناس من بعضهم البعض على نحو قوي " ولابد أن نكون حذرين للغاية حتى لا نتسبب في تفاقم الوضع الصعب بالفعل في الاقتصاد".

ووصفت ميركل الوقت الحالي بأنه يكتنفه التوتر حتى مع سطوع الشمس في الوقت الراهن "ولذلك يجب عدم التهوين مما ينتظرنا في الأشهر المقبلة".