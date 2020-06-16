مدير بنك الدم: صرف بلازما المتعافين مجانا لمرضى كورونا في جميع المستشفيات

قال الدكتور إيهاب سراج الدين، مدير بنك الدم المركزي، إن التبرع ببلازما الدم من قبل متعافي كورونا يُجرى تحت إشراف وزارة الصحة، منوهًا بأن صرف البلازما لمرضى كورونا يكون مجانيًا في جميع المستشفيات الحكومية والجامعية والخاصة.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» المُذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن الدولة مازالت بعيدة جدًا عن تحقيق الرصيد الكافي من بلازما المتعافين ليكفي مرضى كورونا الحاليين، مشيرًا إلى وجود خمسة مراكز إقليمية للتبرع بالبلازما، على أن يزداد عددهم إلى 20 خلال الأيام القليلة الماضية.

وعن فرض التبرع بالبلازما على متعافي كورونا، أوضح مدير بنك الدم أن وزارة الصحة تدرس وتضع خططا بديلة، لافتًا إلى أن الوزيرة هالة زايد أكدت أن التبرع بالبلازما تطوعي وليس إجباريًا.