استطلاع: تقدم بايدن على ترامب بولاية ميشيجان يتسع إلى 16 نقطة

أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز "إيبك- إم آر إيه" لقياسات الرأى العام لصالح صحيفة "ديترويت فري برس" خلال الفترة من 31 مايو وحتى 4 يونيو الجاري اتساع فارق تقدم المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن على الرئيس دونالد ترامب بنسبة 55% مقابل 39% في ولاية ميشيجان.

وأفادت اليوم الثلاثاء، وكالة (بلومبرج) للأنباء بأنه تم إجراء نفس الاستطلاع في وقت أبكر قليلا وتحديدا خلال الفترة من 30 مايو إلى 3 يونيو، وأظهر آنذاك تقدم بايدن بنسبة 53% إلى 41%.

وشمل الاستطلاعان 600 ناخب محتمل بهامش خطأ أربع نقاط مئوية.

وأضاف الاستطلاع الثاني يوما من التساؤلات في أعقاب قيام الشرطة بطرد المتظاهرين السلميين بقوة بالقرب من البيت الأبيض في أول يونيو لكي يتمكن ترامب من الوقوف لالتقاط صورة أمامه كنيسة سانت جون التاريخية.

يذكر أن ترامب كان قد فاز في ولاية ميشيجان في عام 2016 بنسبة 2ر0%.