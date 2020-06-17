كندا وأمريكا تمددان إغلاق الحدود بينهما حتى 21 يوليو المقبل

قال رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن كندا والولايات المتحدة ستمددان إغلاق الحدود بينهما حتى 21 يوليو.

وتضيف هذه الخطوة شهرا آخر إلى إجراءات وقف السفر لغير الضرورة، التي تهدف إلى المساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وأغلقت الدولتان حدودهما المشتركة الطويلة مؤقتا منذ مارس.

ويعيش معظم الكنديين في مناطق قريبة من حدود الولايات المتحدة التي يبلغ طولها 8891 كيلومترا وتجمع بين المجتمعات على جانبي الحدود صلات وثيقة.

وتبلغ قيمة التجارة اليومية بين الولايات المتحدة وكندا حوالي ملياري دولار. وبلغ إجمالي قيمة السلع والخدمات الأمريكية التي تم تداولها مع كندا ما يقدر بـ 5ر718 مليار دولار عام 2018، وفقا للسلطات التجارية الأمريكية.

وقالت الحكومة الكندية الأسبوع الماضي إنها ستخفف بعض القيود على رحلات السفر غير الضرورية وستسمح بلم شمل الأسر، وفقا لهيئة الإذاعة الكندية العامة "سي بي سي".