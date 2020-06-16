محافظ الوادى الجديد: إيقاف النقل الجماعي من وإلى مركز الداخلة السبت المقبل

أعلن محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اتخاذ إجراء إيقاف وسائل النقل الجماعي والسياحي من إلى مركز الداخلة والقرى التابعة، من السبت المقبل، في حال تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وأكد المحافظ أنه سيتم زيادة نقاط التفتيش لفرز المواطنين والكشف عليهم قبل دخولهم نطاق المركز، واتخاذ إجراءات قانونية أكثر صرامة ضد المخالطين المخالفين لإجراءات العزل المنزلي، بجانب تكثيف المتابعة والرقابة على المخالطين بجميع الأحياء والقرى، مناشدا جميع المواطنين التعاون في متابعة المخالطين والإبلاغ الفوري عن المخالفين منهم؛ لمنع نشر العدوى بين المواطنين الأصحاء.

وأضاف خلال ترأسه اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بالمحافظة، بحضورالقيادات الرقابية والتنفيذية المعنية بالمحافظة ولجنة أزمة كورونا بمركز الداخلة عبر الفيديو كونفرانس، أنه سيتم تطبيق تجربة توزيع الخبز على المنازل وتعميمها بالأحياء والقرى، من خلال تعاون الجمعيات الأهلية والمتطوعين من الشباب بمقابل مادي، وذلك لمنع التزاحم والتكدس أمام المخابز، وكذلك استمرار المتابعة والرقابة على محلات السوبر ماركت ومستودعات البوتاجاز ومنافذ بيع السلع بالأسواق للتأكد من التزامهم بتطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية، وتحرير مخالفات فورية للمخالفين.

وتناول الاجتماع أيضا، استعدادات المحافظة لامتحانات الثانوية العامة والجامعة، موجها بضرورة إجراء الكشف الطبي اللازم لجميع المراقبين سواء من داخل المحافظة أو الوافدين من خارجها قبل مباشرتهم أي أعمال، وتخصيص نزل الشباب بمدينة الخارجة احتياطياً لاستيعاب طلاب الجامعة خلال فترة الامتحانات لتقليل الكثافة بالمدن الجامعية كإجراء احترازي للوقاية من نشر العدوي بين الطلاب.