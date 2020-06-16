مندوب «الدول العربية» بالأمم المتحدة: «عمرنا ما هننسى القضية الفلسطينية ولا هنتراجع عنها»

علق السفير ماجد عبد الفتاح، مندوب جامعة الدول العربية في الأمم المتحدة، حديث الإعلامي سيد على بأن القضية الفلسطينية لم تعد ضمن أولويات العرب، قائلًا: «عمرنا ما هننسى القضية الفلسطينية ولا هنتراجع عنها كأولوية أولى لجامعة الدول العربية في الأمم المتحدة».

وأضاف «عبد الفتاح» في حوار عبر «سكايب» لبرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء أمس الاثنين، أن اجتماع وزراء الخارجية العرب في أبريل الماضي كلف المجموعة العربية في الأمم المتحدة للقيام بمساع لحشد الدعم الدولي المناهض لقرار إسرائيل بضم أراض من الضفة الغربية، بهدف وقف تنفيذ هذا القرار.

وأكد أن المجموعة العربية في الأمم المتحدة بذلت جهودًا مكثفة منذ شهر مايو الماضي حتى الآن، مشيرًا إلى أن أعضائها اجتمعوا مع خمسة سفراء لدول أعضاء بمجلس الأمن، وهم سفراء: الصين وبريطانيا وبلجيكا وألمانيا وفرنسا، فضلًا عن الالتقاء مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة، إضافة إلى رئيس مجلس دول عدم الانحياز.

وأوضح أنه من المقرر أن يتم الاستماع لتقرير من الأمين العام بشأن الجهود المناهضة للاستيطان الإسرائيلي، خلال اجتماع دول مجلس الأمن الدوري، الذي سوف يعقد في الـ24 من الشهر الجاري لمراجعة الوضع في الشرق الأوسط.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، تعهد بضم المستوطنات وأجزاء من الضفة الغربية بينها غور الأردن، وسيقدّم اعتبارًا من الأول من شهر يوليو المقبل، إستراتيجيته لتنفيذ ذلك.

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس الشرقية، وكذلك قطاع غزة والجولان السوري في الحرب، التي بدأت في الـ5 من شهر يونيو 1967.

ويسود الأراضي الفلسطينية حالة غليان منذ إعلان إسرائيل خطتها لضم أجزاء من الضفة الغربية.