شالكه يدافع عن قراره بالاستغناء عن 24 موظفا

وصف يوخين شنايدر مدير الكرة بنادي شالكه الألماني لكرة القدم، قرار الاستغناء عن 24 سائقا، بأنه حق لا جدال فيه، وذلك رغم ردود الفعل الحادة تجاه النادي.

وأثار فريق مدينة جيلسنكرشن، الذي تعادل مع باير ليفركوزن 1 / 1 أمس الأول الأحد ليخفق بذلك في تحقيق أي انتصار خلال 13 مباراة متتالية، وهي أسوأ سلسلة في تاريخه، ضجة حينما قرر الاستغناء عن سائقي فريق الشباب في وقت سابق من الشهر الجاري.

كما تعرض النادي لانتقادات واسعة، بعد أن استفسر من المشجعين حول سبب رغبتهم في الحصول على أموال تذاكر المباريات التي قاموا بدفعها، بينما تقام بدون حضور جماهيري، لكن شنايدر قال إن هذا القرار هو الوحيد الذي كان مؤسفا.

وقال شنايدر /49 عاما/ في تصريحات لمجموعة "فونكه" الإعلامية :"بدون شك، ارتكبنا خطأ كبيرا، لكن ليس في هذا الشأن"، في إشارة إلى الاستغناء عن السائقين.

وأضاف :"علينا أن ندير النادي وفقا لمبادئ إدارة الأعمال أيضا"، مؤكدا أن النادي لم يصبح بحاجة للسائقين بعد أن انتهى موسم منافسات الشباب، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

كما أكد أن النادي سيفعل كل ما بوسعه من أجل هؤلاء السائقين.

وتابع :"لن نتخلى عن أي شخص يعتمد مصدر رزقه على هذه الوظيفة."