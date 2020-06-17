السفير حسام زكي: ما حدث للعمالة المصرية في ليبيا شيء سخيف جدا

أدان السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، مقطع فيديو تعذيب العمالة المصرية في ليبيا والذي نشرته إحدى الجرائد الليبية، معقبًا: «شيء سخيف جدًا وأمر لا يصح أبدًا».

وأضاف «زكي» خلال لقاء لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن الجامعة أصدرت بيانًا اليوم يعبر عن انزعاجها تجاه هذا الموضوع، إضافة إلى قضية المقابر الجماعية، متابعًا: «غير مقبول لمواطنين عزل يساعدون المجتمع هناك أن يحدث لهم ذلك».

وأشار إلى أن السلطات الليبية تمتلك صلاحية التحقيق من أجل الوصول لنهاية الموضوع، لافتًا إلى أن الواقعة عمل جنائي ويخضع للمحاكمات الدولية، إضافة إلى إمكانية تدخل المجتمع الدولي في مثل هذه الوقائع.

وأظهر مقطع فيديو التقط حديثا اعتقال العشرات من العمال المصريين وإهانتهم في ترهونة، على يد الميليشيات الموالية لحكومة طرابلس بعد دخولها إلى المدينة الليبية.

وحسب المقطع، يتم إجبار العمال على الوقوف تحت أشعة الشمس على قدم واحدة وهم حفاة، مع رفع أيديهم إلى الأعلى وإرغامهم على ترديد شتائم وألفاظ نابية والإشادة بالميليشيات المتطرفة.