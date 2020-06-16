السعودية تسجل 4267 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية،اليوم الثلاثاء، تسجيل 4267 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك الإجمالي إلى 136,315 إصابة، حسبما أفادت قناة " العربية الحدث" الإخبارية.



كما سجّلت المملكة شفاء 1,650 حالة أخرى، وارتفعت الحصيلة الكلية إلى 89,540 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 1,052 حالة.



في السياق أيضا، أشارت الوزارة إلى أن نصف المصابين المتواجدين في العناية المركزة لديهم أمراض مزمنة، طالبة من الأشخاص الذين يشعرون بأعراض الوباء التوجه للعيادات مؤكدة أن معظم حالات كورونا لا تستدعي عناية طبية مكثفة.