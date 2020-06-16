بايرن ميونخ يسعى للتتويج بلقبه الثامن على التوالي في البوندسليجا

الفريق البافاري يحتاج للفوز على مضيفه فيردر بريمن لحسم اللقب قبل جولتين من ختام المسابقة

تنطلق اليوم مباريات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الألماني الممتاز «البوندسليجا»، بأربع مباريات قوية، سيكون أهمها مواجهة بايرن ميونخ أمام مضيفه فيردر بريمن، حيث سيكون عشاق النادي البافاري على موعد مع الاحتفال باللقب الثامن تواليًا، ورقم 30 في تاريخ النادي، إذا ما نجح الفريق في تحقيق الفوز خلال مباراة اليوم.

وتنطلق الجولة في السادسة والنصف مساءً بمواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ مع فولفسبورج، ويحل بايرن ميونخ ضيفًا على فيردر بريمن في الثامنة والنصف، وفي التوقيت ذاته يستضيف فرايبورج فريق هيرتا برلين، بينما يواجه بادربورن مضيفه يونيون برلين.

وكما كان الدوري الألماني هو أول الدوريات التي استأنفت منافسات البطولة في مايو الماضي بعد التوقف خوفًا من تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، سيكون أول الدوريات التي تُحسم، بينما يستمر الصراع بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني الذي عاد في 11 من يونيو الجاري، بينما ينتظر ليفربول عودة الدوري الإنجليزي في 17 من الشهر ذاته، أملًا في التتويج بلقبه الأول في البريميرليج منذ 30 عامًا.

ويتصدر البايرن جدول الترتيب برصيد 73 نقطة، وبفاريق 7 نقاط عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني برصيد 66 نقطة، بينما يحتل نادي فيردر بريمين المركز الـ17 قبل الأخير في الترتيب برصيد 28 نقطة فقط.

وكانت الفرصة قائمة أمام العملاق البافاري لحسم التتويج يوم السبت في حال تعثر ملاحقه بوروسيا دورتموند، إلا أنّ الأخير أجل ذلك بفوزه على فورتونا دوسلدورف، لكن هذه المرة مصير بايرن بين يديه، لأنه سيحسم اللقب قبل مرحلتين على ختام الموسم في حال حقق فوزه السابع تواليًا منذ استئناف الموسم.

كما هناك إمكانية أن يحسم التتويج حتى في حال التعادل أو الخسارة، وذلك إذا تعادل دورتموند أو خسر الأربعاء أمام ماينز في ظل فارق النقاط السبع الذي يفصل بين الغريمين.

ويبدو فريق المدرب هانزي فليك، المدير الفني للبايرن، مرشحًا بقوة للعودة منتصرًا من ملعب «فيسير شتاديون»، ليس فقط لأنه فاز هناك في المباريات الـ12 الأخيرة، بل لأن الفريق الأخضر يعيش فترة صعبة للغاية.

وعلى الرغم من فوزه بثلاث من مبارياته السبع بعد الاستئناف، آخرها بنتيجة ساحقة خارج ملعبه على بادربورن الأخير 5-1، يواجه بريمن خطر مغادرة دوري الأضواء كونه يقبع في المركز السابع عشر قبل الأخير بفارق ثلاث نقاط عن منطقة الأمان، وتنتظره السبت مباراة مصيرية ضد المهدد الآخر ماينز.

وكان فليك الذي وصل فريقه أيضًا إلى نهائي كأس ألمانيا حيث يواجه باير ليفركوزن في الرابع من يوليو، حريصًا على ضرورة إنهاء المهمة اليوم الثلاثاء، حسبما صرح المدرب، حيث قال: «هذه هو هدفنا، نحقق سلسلة رائعة ونريد مواصلة انتصاراتنا المتتالية».

وأضاف المدرب الذي استلم المهمة في نوفمبر خلفًا للكرواتي نيكو كوفاتش: «الهدف هو أن نفوز في بريمن، نريد أن نحسم الأمور».

وفاز العملاق البافاري، الساعي إلى الثلاثية «الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا»، بمبارياته العشر الأخيرة في الدوري قبل التوقف وبعده، وفوز جديد الثلاثاء سيضعه على بعد عشر نقاط من دورتموند.

وعلى غرار مدربه، أكد لاعب الوسط ليون جوريتسكا الذي أهدى فريقه الفوز السبت على مونشنجلادباخ قبل 4 دقائق على نهاية اللقاء: «خطتنا هي العودة بها (الكأس)».

ويعوّل فليك في مباراة الثلاثاء على عودة هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي يتصدر ترتيب الهدافين برصيد 30 هدفاً، وتوماس مولر الذي يحتاج إلى تمريرة حاسمة واحدة لتحطيم الرقم القياسي لعدد التمريرات الحاسمة في موسم واحد، 20 تمريرة، وذلك بعد غيابهما عن مباراة السبت، بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وفي أبرز المباريات الأخرى، يأمل بوروسيا مونشنجلادباخ استعادة المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال ولو مؤقتاَ، لكن المهمة لن تكون سهلة أمام ضيفه فولفسبورج السادس.

كما يحل هيرتا برلين، صاحب المركز صاحب المركز الحادي عشر برصيد 38 نقطة، ضيفًا على فرايبورج، صاحب المركز الثامن برصيد 42 نقطة، فيما يستضيف القطب التاني للعاصمة برلين، يونيون، صاحب المركز الرابع عشر برصيد 35 نقطة، فريق بادربورن، صاحب المركز الأخير برصيد 20 نقطة.