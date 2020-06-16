تعافي 7 حالات جديدة من فيروس كورونا في أسوان

تماثل اليوم الاثنين، للشفاء من الإصابة بفيروس كورونا بأسوان، ٧ حالات جديدة، وتقرر خروجهم من مستشفى العزل الصحى بمنطقة الصداقة بأسوان ونزل الشباب الدولى بطريق السادات بمدينة أسوان.

وأكد الدكتور مصطفى أبو المجد مدير الطب الوقائي بمديرية الصحة بأسوان، أن الحالات التي تماثلت للشفاء هم (ياسمين.ع)، و(نسرين.م)، و(ماجدة.ع)، و(هارون.م)، و(مروة، ع.ج)، و(شيماء.م خ)، و(صفية.م أ).

يذكر أن مستشفي أسوان التخصصي بمنطقة الصداقة الجديدة بمدينة أسوان، تم تجهيزها لاستقبال حالات العزل حيث حددتها وزارة الصحة لاستقبال أي حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد، ويوجد بالمستشفى التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، 132 سريرا، بالإضافة لـ9 أسرة رعاية مركزة، و5 أجهزة تنفس صناعي، كما يوجد بها طاقم طبي وتمريض وعاملين مخصصين للتعامل مع هذه الحالات.