شقيقة أحمد زكي: لا نستطيع الموافقة على مسلسل يجسد حياة الراحل إلا بعد قراءة السيناريو

قالت منى عطية، شقيقة الفنان الراحل حمد زكي، إنها لا تستطيع تحديد الموقف من الموافقة أو الرفض لتقديم مسلسل يجسد سيرة الراحل، موضحة أنهم لم يتلقوا شيئًا رسميًا من الفنان محمد رمضان أو من ينوب عنه لتقديم العمل.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء أمس الاثنين، أن موافقتهم على المسلسل ستأتي بعد قراءة السيناريو، متابعة: «محمد رمضان إذا اتصل ورغب في تقديم العمل من الأكيد أنه سيتواصل مع آل أحمد زكي، لأنهم سيفيدونه ويطلعوه على كل التفاصيل».

وأوضحت أن والدتها قررت تسجيل حياة «زكي» عندما شعرت بأن الراحل في مراحل الحياة الأخيرة، مشيرة إلى أنها سجلت بعض الوقائع هي وإخوته وأخواله عن علاقته بالأسرة والطفولة.

وأكدت حب آل أحمد زكي للفنان محمد رمضان، لافتة إلى أن «رمضان» أحب الفنان الراحل كثيرًا، وأول من قدم واجب العزاء، فضلًا عن أنه وقف بجوار الأسرة.

وعن كتابة المؤلف وحيد حامد للقصة أشارت إيمان عطية، شقيقة الراحل، إلى أن «حامد» صديق شخصي وقريب من «زكي» لكنه لا يعلم كل خصوصيات الراحل وكيف عاش طفولته مع الوالدة، مضيفة: «هناك العديد من التفاصيل لا يعلمها وحيد حامد».