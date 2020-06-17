استمرار إغلاق الحدود المكسيكية الأمريكية حتى 21 يوليو

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أعلنت وزارة الخارجية المكسيكية اليوم الثلاثاء أن المكسيك والولايات المتحدة ستمددان إغلاق حدودهما البالغ طولها 3200 كيلومتر حتى 21 يوليو.

وقد تم بالفعل تمديد الإغلاق، الذي دخل حيز التنفيذ في 21 مارس بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، مرتين.

ولا يمتد أثر الإغلاق إلى التجارة والخدمات الصحية والعاملين عبر الحدود. ولا يسمح للسياح بعبور الحدود البرية، إلا أن هناك بعض رحلات الطيران.

وقالت وزارة الخارجية عبر موقع تويتر إن القرار تم اتخاذه "بعد التحقق من تطور انتشار كوفيد-19 في المكسيك والولايات المتحدة".

ولم تؤكد واشنطن هذا الإعلان بعد.

كما أعلنت كندا أنها ستبقي حدودها مع أمريكا مغلقة حتى 21 يوليو.

ويتم إعادة فتح بعض الفنادق في المنتجعات السياحية المكسيكية، لكن السفير الأمريكي كريستوفر لانداو حذر أمس الاثنين من أن قضاء المواطنين الأمريكيين عطلاتهم في المكسيك سيمثل خطورة.