الداخلية توجه ضربات أمنية لتجار المخدرات بـ6 محافظات

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وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضربات أمنية لتجار المخدرات بـ6 محافظات.

كثفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات جهودها بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات أمن (الإسماعيلية، الدقهلية، القليوبية، القاهرة، بورسعيد، الإسكندرية) لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط 4 عاطلين، مقيمين بمحافظة الإسماعيلية وبحوزتهم (36 طربة لمخدر الحشيش، مبلغ مالي، 4 هواتف محمولة).

وفي الدقهلية، تم ضبط 5 عاطلين حال استقلالهم 3 سيارت وبحوزتهم (4 كيلو حشيش، 2000 قرص مخدر، سلاح أبيض "مطواة"، مبلغ مالي، 4 هواتف محمولة).

وفي القليوبية، تم ضبط عاطل حال استقلاله سيارة وبحوزته (2 أسطوانة لمخدر الهيروين، مبلغ مالي، هاتف محمول).

وفي القاهرة، تم ضبط عاطلَين وبحوزتهما (كمية لمخدر الكوكايين وزنت 200 جرام، طبنجة صوت و3 طلقات لذات العيار، مبلغ مالي، 3 هواتف محمولة، ميزان).

وفي بورسعيد، تم ضبط عاطلين وبحوزتهما (6 طرب لمخدر الحشيش، سلاح أبيض، مبلغ مالي، 4 هواتف محمولة).

كما تم استهداف أحد العناصر الإجرامية "عاطل"، مقيم بمحافظة الإسكندرية، أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، حيث فر هارباً فور استشعاره بالقوات تاركاً سيارة وبتفتيشها ضُبط بداخلها كيلو هيروين.

تم اتخاذ الإجراءت القانونية حيال كل واقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب.