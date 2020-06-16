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قال النائب عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إن قطاعى الطيران والسياحة من أكثر القطاعات تضررا بسبب أزمة فيروس كورونا خاصة بعد توقف حركتى السياحة والطيران.

وأشاد خلال كلمته بالجلسة العامة لمناقشة الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالى الجديد 2020-2021، بالإجراءات التى اتخذتها الحكومة لمواجهة آثار الجائحة ومساندة قطاع الطيران والسياحة بناء على توجيهات واضحة من الرئيس.

جاء ذلك خلال عرض توصيات اللجنة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، فى إطار مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة "2020-2021".

ودعا رئيس لجنة السياحة بالبرلمان، لاستحداث أنماط سياحية جديدة لمواجهة آثار أزمة كورونا ولتستمر بعد الأزمة مثل السياحة الدينية والصحية والاستشفائية.

وأضاف: "مصر لديها الكثير من المواقع الخاصة بالسياحة الدينية ويمكن الاستفادة منها في إطار التوجه العالمى نحو هذين النمطين".

فيما طالبت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أسامة العبد، بضرورة دعم المعاهد الأزهرية ماليا لاستكمال حصول الجودة والاعتماد، داعية لبناء المزيد من المعاهد الأزهرية فى مختلف المحافظات داعية لضرورة زيادة الدعم المالى المخصص لجامعة الأزهر لتنميتها وتطويرها فى مختلف المجالات.

وطالبت اللجنة بضرورة زيادة الدعم المالى لجامعة الأزهر لبناء فرع لها فى محافظة قنا وسيناء، داعية لتوفير كل المخصصات المالية للجامعة لتحقيق انتشارها فى أنحاء الجمهورية.

وشددت اللجنة على ضرورة زيادة الدعم المالى لإنشاء وحدات سكينة بجامعة الأزهر لمواجهة العجز في ظل زيادة أعداد الطلاب.