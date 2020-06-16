رئيس لجنة مكافحة كورونا بالصحة: لن نزيد عن تسجيل 2500 إصابة يوميا حتى نهاية يونيو

أرقام الوفيات المسجلة أمس وأول أمس أزيد من المتوقع

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، إن معدل الإصابات اليومي للفيروس لن يزيد عن تسجيل 2500 إصابة حتى نهاية الشهر الجاري، مشيرًا إلى أن الأرقام ستثبت عند هذا المعدل في أول أسبوعين من شهر يوليو المقبل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن الإصابات ستبدأ في الانخفاض بعد أول أسبوعين من شهر يوليو المقبل، حال التزام الناس بنفس الإجراءات المتبعة خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن التخوف في المرحلة المقبلة يتعلق باجتماع طلاب امتحانات الثانوية العامة وأهاليهم خارج اللجان بعد انتهاء الامتحانات، مؤكدًا أن الدولة ستوفر كل أساليب الحماية، وستتخذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع أي احتمالية لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكر رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، أن أرقام الوفيات المسجلة أمس وأول أمس أزيد من المتوقع، قائلًا إن عقار «ريديميسفير» موجود داخل البروتوكول العلاجي للوزارة ولكن حين توافره.

وذكر أن الوزارة لن تسمح بتداول العقار إلا بعد توافر وسائط إنتاجه بشكل سليم تضمن الفعالية والأمان على المواطن، مضيفًا أن التجارب على العقار بدأت في العمل داخل الدولة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، تسجيل 1691 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، و97 حالة وفاة؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 46 ألفًا و289.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد ارتفعت لتصبح 13 ألفًا و732، من ضمنهم 12 ألفًا و329 متعافيًا.